تكتل لبنان القوي يزور نواب التكتل الوطني المستقل

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LBCI News Lebanon

إستكمالًا للزيارات التي يقوم بها من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، إلتقى وفد من تكتل لبنان القوي نواب التكتل الوطني المستقل في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه.