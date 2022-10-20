أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 07:33
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تكتل لبنان القوي يزور نواب التكتل الوطني المستقل

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Lebanon News
إستكمالًا للزيارات التي يقوم بها من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، إلتقى وفد من تكتل لبنان القوي نواب التكتل الوطني المستقل في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه.
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