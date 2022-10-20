أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 07:33
20/10/2022 07:33:19
تكتل لبنان القوي يزور نواب التكتل الوطني المستقل
تكتل لبنان القوي يزور نواب التكتل الوطني المستقل
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LBCI News Lebanon
إستكمالًا للزيارات التي يقوم بها من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، إلتقى وفد من تكتل لبنان القوي نواب التكتل الوطني المستقل في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه.
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