اللواء ابراهيم بحث والساحلي في شؤون النازحين

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LBCI News Lebanon

بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤول ملف النازحين في" حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي في شؤون النازحين.



وقد أبلغ الساحلي اللواء براهيم عن إستعداد حزب الله المساعدة في هذا الملف، واضعًا إمكانات الحزب بتصرف الأمن العام.



وقد أثنى الساحلي على مواقف اللواء ابراهيم وعمله في تفعيل موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مقدرًا الدور الذي يقوم به بالإتصال بالحكومة السورية والأجهزة الأمنية المعنية للتعجيل بعودة النازحين، مستغربًا موقف بعض الدول الأوروبية والغربية السلبي وعدم جديتهم بالمساعدة في هذا الموضوع.