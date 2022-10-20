أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 15:43
20/10/2022 15:43:42
وزارة الصحة: 51 إصابة جديدة بالكوليرا
عداد الكوليرا يسجل 51 إصابة جديدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 51 إصابة جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 220، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.
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