بخاش: قطاع التخدير والانعاش يعاني من ازمة وجودية

تحدث نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش عن التحديات التي يعاني منها قطاع التخدير والانعاش وابرزها انقطاع الدواء ونقصان المعدات الحديثة اصافة الى وصول عدد الاطباء المتخصصين في هذا المجال الى ادنى مستوى له .

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وقال: "هذا القطاع يعاني من ازمة وجودية في ظل اجحاف مالي غير مسبوق ، خصوصا ان لطبيب الانعاش والتخدير خصوصية لا بد من تسليط الضوء عليها وهو ان علاقة طبيب الانعاش والتخدير هي مع المستشفيات حصرا ولا يتم التواصل مع المريض ولا يمكن ان تكون له عيادة خاصة تكسبه بعض الاموال النقدية ، ومع كل التضحيات فان ها القطاع الحيوي شبه مهمش ويعاني من تحديات نترك الكلام لرئيسة جمعية التخدير والانعاش للكلام عنها ".

بدورها، حذرت رئيسة جمعية اطباء الانعاش والتخدير الدكتورة فاندا ابي رعد من تزايد هجرة الاطباء ذوي الاختصاص .اضافة الى النقص في الادوية والمستلزمات الطبية .والمواد التي يحتاجها الطبيب لممارسة عمله .

وتحدثت عن الاجحاف اللاحق بطبيب التخدير والانعاش لجهة الرموز الطبية وعدم الالتزام بها .فضلا عن عدم تسديدها في مواعيدها . وهذا ما يؤسس الى موجة جديدة من الهجرة في حال لم نتدارك الامور