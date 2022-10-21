أخبار لبنان 21 تشرين الأول 2022 - 07:18 21/10/2022 07:18:31 مهاجرون غير شرعيين عادوا إلى طرابلس

في ملف الهجرة غير الشرعية... عودة الدفعة الأولى من المحتجزين في تركيا

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LBCI News Lebanon

في ملف الهجرة غير الشرعية، عادت الدفعة الأولى من المجموعة التي كانت محتجزة في أحد المعتقلات التركية الى بيروت.



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