أخبار لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 07:18
21/10/2022 07:18:31
مهاجرون غير شرعيين عادوا إلى طرابلس
في ملف الهجرة غير الشرعية... عودة الدفعة الأولى من المحتجزين في تركيا
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LBCI News Lebanon
في ملف الهجرة غير الشرعية، عادت الدفعة الأولى من المجموعة التي كانت محتجزة في أحد المعتقلات التركية الى بيروت.
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