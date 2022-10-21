أخبار لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 07:18
Back

مهاجرون غير شرعيين عادوا إلى طرابلس

في ملف الهجرة غير الشرعية... عودة الدفعة الأولى من المحتجزين في تركيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار هجرة,تركيا,في ملف الهجرة غير الشرعية... عودة الدفعة الأولى من المحتجزين في تركيا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في ملف الهجرة غير الشرعية، عادت الدفعة الأولى من المجموعة التي كانت محتجزة في أحد المعتقلات التركية الى بيروت.

التفاصيل في الفيديو اعلاه...
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً