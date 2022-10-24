أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:20
24/10/2022 06:20:45
حمدان: صوتنا كان لعصام خليفة
حمدان: صوتنا كان لعصام خليفة
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب فراس حمدان انه صوّت للدكتور عصام خليفة لما يُمثّل من قيمة وتاريخ، كما قال.
واضاف: "خيارنا الوضوح السياسي وهذا هو مسارنا، والكتل السياسية رفضت تحمل مسؤولياتها".
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