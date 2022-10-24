أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:20
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حمدان: صوتنا كان لعصام خليفة

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Lebanon News
أعلن النائب فراس حمدان انه صوّت للدكتور عصام خليفة لما يُمثّل من قيمة وتاريخ، كما قال.

واضاف: "خيارنا الوضوح السياسي وهذا هو مسارنا، والكتل السياسية رفضت تحمل مسؤولياتها".
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