أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:41
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حسن فضل الله: نرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ

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حسن فضل الله: نرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ
Lebanon News
اعتبر النائب حسن فضل الله أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية.

وقال: "نرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ، ومنفتحون على الحوار، وندعو للتوافق على اسم".
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