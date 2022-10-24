حسن فضل الله: نرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ

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LBCI News Lebanon

اعتبر النائب حسن فضل الله أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق عليه من قبل الاكثرية.



وقال: "نرفض معادلة اما التحدي اما الفراغ، ومنفتحون على الحوار، وندعو للتوافق على اسم".