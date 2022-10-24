وزارة الصحة: 48 إصابة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقرير مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 48 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 287، كما تم تسجيل حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 11".