أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 10:24
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هبة إيطالية للجيش اللبناني...

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هبة إيطالية للجيش اللبناني...
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن المؤسسة العسكرية تسلمت اليوم كمية من المواد الغذائية المقدمة هبة من الجمهورية الإيطالية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استكمالاً لهبتها المقدمة سابقاً بتاريخ 17/ 10/ 2022.
 
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