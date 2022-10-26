هبة إيطالية للجيش اللبناني...

المؤسسة العسكرية تسلمت كمية من المواد الغذائية المقدمة هبة من الجمهورية الإيطالية

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LBCI News Lebanon

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن المؤسسة العسكرية تسلمت اليوم كمية من المواد الغذائية المقدمة هبة من الجمهورية الإيطالية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استكمالاً لهبتها المقدمة سابقاً بتاريخ 17/ 10/ 2022.