قلب إصطناعي ينقذ حياة أندره حداد!

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أن تصل الجهود الإنسانية في لبنان، في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها، إلى أن يهب الإنسان قلبًا ينقذ فيه قلب إنسان آخر، فهي قمة العطاء والإنسانية، لا بل أكثر من ذلك.هذا ما ساهمت به مؤسسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الإعلامية داليا داغر التي ضفرت جهودها في الساعات الـ24 الأخيرة من أجل إنقاذ حياة السيدة أندره حداد التي تعاني مشاكل في القلب منذ العام 2014.وفي التفاصيل، إن السيدة أندره حداد بحاجة ماسة وضرورية اليوم إلى زراعة قلب إصطناعي بكلفة 100 ألف دولار أميركي، و750 مليون ليرة لبنانية.وقد تمكن أفراد أسرة حداد من جمع مبلغ 30 ألف دولار، فيما المفاجأة الكبيرة كانت بما أعلنته داغر في رسالة مباشرة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت فيها لإبنة السيدة حداد التي ظهرت معها في الفيديو: "أريد أن أعلمكم أن قيادة الجيش، وبعد الإتصالات المكثفة التي قمت بها أنا وفريق عملي في الجمعية في الساعات الـ24 الأخيرة، قررت أن تقدم قلبًا إصطناعيًا لوالدتكم".وأضافت: "إنها المرة الأولى التي تقوم فيها قيادة الجيش، مشكورة، بتقديم قلب لشخص مدني. إنها العناية الإلهية التي ساعدتنا، وبفضل المحبة الكبيرة التي تتمتع بها السيدة حداد في محيطها.ومن الآن، يمكن للسيدة أندره حداد الدخول إلى مستشفى الرسول الأعظم وإجراء العملية، لتعود مرة جديدة إلى احضان عائلتها بقلب مفعم بالحب والحياة".