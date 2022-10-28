سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي..

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير سلطنة عمان الجديد في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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واستقبل النائب في البرلمان الالماني بول زيماك على رأس وفد من لجنة التعاون البرلماني والاقتصادي الالماني، في حضور سفير المانيا في لبنان اندياس كيندل.وفي خلال اللقاء اكد الوفد الاهمية التي توليها المانيا للبنان في موضوع سياسة الجوار. وأبلغ رئيس الحكومة عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلماني لبناني - الماني مشترك في برلين مطلع العام المقبل يتناول موضوع الاصلاحات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من الاتحاد العربي للتطوع ضم مستشار رئيس الاتحاد شربل قبلان، وممثل رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين حسن ابو هزاع، والدكتورة حنان الشعار والسيدة امال المصري.وقد تمنى الوفد على رئيس الحكومة رعاية أطلاق مشروع الرؤية الشبابية التطوعية في الخامس والسادس من كانون الاول المقبل بعنوان عنوان "نحو الدمج والحد من عدم المساواة".وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري وعرض معه شؤون وزارته.كما استقبل النائب جهاد الصمد، ثم الوزير السابق عبد الرحيم مراد فالوزير السابق محمد شقير.