أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 08:49
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ملف الترسيم تحرك على أكثر من صعيد.. اليكم التفاصيل

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Lebanon News
ملفات ترسيم الحدود البحرية تابع... 

فبعد العدو الاسرائيلي تحرك ملف الترسيم على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق يجول وفدٌ قبرصي على المعنيين في هذا المل.

الجولة بدأت في قصر بعبدا على ان يصل الوفد بعد قليل الى وزارة الاشغال.

اليكم التفاصيل.. 


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