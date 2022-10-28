أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 08:49
28/10/2022 08:49:00
ملف الترسيم تحرك على أكثر من صعيد.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل..
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ملف الترسيم,اليكم التفاصيل..
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
ملفات ترسيم الحدود البحرية تابع...
فبعد العدو الاسرائيلي تحرك ملف الترسيم على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق يجول وفدٌ قبرصي على المعنيين في هذا المل.
الجولة بدأت في قصر بعبدا على ان يصل الوفد بعد قليل الى وزارة الاشغال.
اليكم التفاصيل..
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
ملف الترسيم
لبنان
إقرأ أيضاً