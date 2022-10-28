ملف الترسيم تحرك على أكثر من صعيد.. اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

ملفات ترسيم الحدود البحرية تابع...



فبعد العدو الاسرائيلي تحرك ملف الترسيم على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق يجول وفدٌ قبرصي على المعنيين في هذا المل.



الجولة بدأت في قصر بعبدا على ان يصل الوفد بعد قليل الى وزارة الاشغال.



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