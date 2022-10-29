أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 13:27
29/10/2022 13:27:00
مقدمة الـNBN: مزيد من التصعيد بإتجاه عون وباسيل
مقدمة الـNBN: مزيد من التصعيد بإتجاه عون وباسيل
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LBCI News Lebanon
مزيد من التصعيد حملته مقدمة قناة الـNBN بإتجاه رئيس الجمهورية مبشال عون والنائب جبران باسيل.
المحطة صوبت مواقفها رداً على مواقف الرئيس عون الأخيرة وكذلك على تغريدة الوزير باسيل حول اليوضاسيين.
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