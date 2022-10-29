مقدمة الـNBN: مزيد من التصعيد بإتجاه عون وباسيل

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LBCI News Lebanon

مزيد من التصعيد حملته مقدمة قناة الـNBN بإتجاه رئيس الجمهورية مبشال عون والنائب جبران باسيل.

المحطة صوبت مواقفها رداً على مواقف الرئيس عون الأخيرة وكذلك على تغريدة الوزير باسيل حول اليوضاسيين.