أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 13:27
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مقدمة الـNBN: مزيد من التصعيد بإتجاه عون وباسيل

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Lebanon News
مزيد من التصعيد حملته مقدمة قناة الـNBN  بإتجاه رئيس الجمهورية مبشال عون والنائب جبران باسيل.
 
المحطة صوبت مواقفها رداً على مواقف الرئيس عون الأخيرة وكذلك على تغريدة الوزير باسيل حول اليوضاسيين. 
 
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