أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 09:06
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تفاصيل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا

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Lebanon News
عند منتصف النهار، كان وداع رئيس الجمهورية لكبار الموظفين والمستشارين حيث أدت كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس الذي توجه إلى منصة خاصة أمام المواطنين والقى كلمته وغادر بعدها قصر بعبدا متوجها الى الرابية. 

فماذا في التفاصيل؟ 
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