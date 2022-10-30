تفاصيل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,عون,تفاصيل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا

LBCI News Lebanon

عند منتصف النهار، كان وداع رئيس الجمهورية لكبار الموظفين والمستشارين حيث أدت كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس الذي توجه إلى منصة خاصة أمام المواطنين والقى كلمته وغادر بعدها قصر بعبدا متوجها الى الرابية.



فماذا في التفاصيل؟