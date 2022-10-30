أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 09:06
30/10/2022 09:06:30
تفاصيل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا
تفاصيل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا
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LBCI News Lebanon
عند منتصف النهار، كان وداع رئيس الجمهورية لكبار الموظفين والمستشارين حيث أدت كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس الذي توجه إلى منصة خاصة أمام المواطنين والقى كلمته وغادر بعدها قصر بعبدا متوجها الى الرابية.
فماذا في التفاصيل؟
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