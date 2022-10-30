جريح بإشكال فردي تطور الى تضارب في صيدا

إشكار فردي في صيدا... وجريح

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LBCI News Lebanon

اصيب شاب بجروح مختلفة في أنحاء جسده، نتيجة اشكال فردي وقع قرب محمصة ابو دراع في صيدا، تطور الى تضارب.

وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الاولي التابعة لجمعية الشفاء، وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.