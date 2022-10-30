أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 11:52
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جريح بإشكال فردي تطور الى تضارب في صيدا

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جريح بإشكال فردي تطور الى تضارب في صيدا
Lebanon News
اصيب شاب بجروح مختلفة في أنحاء جسده، نتيجة اشكال فردي وقع قرب محمصة ابو دراع في صيدا، تطور الى تضارب.
 
وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الاولي التابعة لجمعية الشفاء، وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.
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