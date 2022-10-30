أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 14:59
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إنقاذ مواطنة علقت عند منحدر سحيق في القليعات

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إنقاذ مواطنة علقت عند منحدر سحيق في القليعات
Lebanon News
تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بعد عمليات بحث مساء اليوم من العثور على مواطنة علقت عند منحدر سحيق أثناء ممارستها رياضة المشي عند نهر الصليب في بلدة القليعات كسروان.

وبعد أن تأكدت الفرق أنها بصحة جيدة، تابعت سيرها بأمان.
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