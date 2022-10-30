إنقاذ مواطنة علقت عند منحدر سحيق في القليعات

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LBCI News Lebanon

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني بعد عمليات بحث مساء اليوم من العثور على مواطنة علقت عند منحدر سحيق أثناء ممارستها رياضة المشي عند نهر الصليب في بلدة القليعات كسروان.



وبعد أن تأكدت الفرق أنها بصحة جيدة، تابعت سيرها بأمان.