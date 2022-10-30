وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكوليرا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا في الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 388، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، أما العدد التراكمي للوفيات فسجل 17.