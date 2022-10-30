أخبار لبنان
30 تشرين الأول 2022 - 16:23
30/10/2022 16:23:32
وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا في الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 388، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، أما العدد التراكمي للوفيات فسجل 17.
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