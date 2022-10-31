اجتماعات لوزير البيئة حول خطة ادارة النفايات في بيروت والمتن

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عقد وزير البيئة ناصر ياسين اليوم سلسلة من الاجتماعات حول خطة إدارة النفايات الصلبة لبيروت والمتن بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ونائب رئيس اتحاد بلديات المتن رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة، مدير المشاريع في مجلس الإنماء والأعمار وممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم عرض تقدم الاعمال في مشروع تأهيل وتطوير معامل الفرز والتسبيخ في الكرنتينا والكورال، وتجهيز مراكز استلام المفروزات في العاصمة ومدن وبلدات المتن، والبحث عن مطمر بديل عن الجديدة لوضع الدراسات البيئية والفنية له.كما تم في اجتماع آخر مناقشة خطة الوزارة لتعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بتغطية كلفة ادارة النفايات الصلبة وطريقة تنفيذها والتي تعمل عليها بالتعاون مع خبراء لبنانيين ودوليين.