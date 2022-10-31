أبي رميا لـ"عشرين 30": السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي

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رأى النائب سيمون أبي رميا أن "العهد هو عهد العماد ميشال عون ولكن السلطة الكاملة لم تكن بيد رئيس الجمهورية خصوصاً أننا لسنا في نظام رئاسي".وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، اعتبر أبي رميا أن "حزب الله اول قوّة سياسية شعبية في البلد ويمكن النقاش في موضوع إن طُبقت وثيقة التفاهم بيننا أو لم تُطبق".وقال: "أول زيارة خارجية قام بها الرئيس عون كانت إلى السعودية وكان يريد أن يعطي صورة واضحة وهي أنه يتمنى أفضل العلاقات مع كل الدول ولكن لا يمكن أن نطلب منه أن يأخذ مواقف ضد قوى سياسية أساسية بالبلد".وأوضح أبي رميا أن "هناك عرف ديبلوماسي أن كل سفير يغادر مهامه يتلقى وسام تقدير من رئيس الجمهوريّة وهذا ما حصل مع الرئيس والسفير السوري في لبنان".