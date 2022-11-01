أخبار لبنان
01 تشرين الثاني 2022 - 07:01
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القادة العرب في قمة الجزائر...ماذا في تفاصيلها؟

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Lebanon News
على طاولة القادة العرب في القمة التي تستضيفها الجزائر يحضر الملف اللبناني الى جانب ملفاتٍ أخرى لعلّ ابرزها النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا.
 
 
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