أخبار لبنان 01 تشرين الثاني 2022 - 07:01 01/11/2022 07:01:17 القادة العرب في قمة الجزائر...ماذا في تفاصيلها؟

القادة العرب في قمة الجزائر...ماذا في تفاصيلها؟

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LBCI News Lebanon

على طاولة القادة العرب في القمة التي تستضيفها الجزائر يحضر الملف اللبناني الى جانب ملفاتٍ أخرى لعلّ ابرزها النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا. الإعلان

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