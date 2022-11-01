بلدية القبيات: مياه البلدة خالية من بكتيريا الكوليرا

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أعلنت بلدية القبيات، في بيان، انه "بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت للمياه، بتاريخ 28/10/2022 ، والتي أُخذت عينات منها، من أسفل نقاط جميع الشبكات في القبيات، من مصلحة مياه القبيات في : خزان الذوق ، خزان الغربية ، خزان مرتمورة ، خزان المطرانية ، خزان الضهر ، خزان شويتا ، والتي أجريت في مختبر التحاليل الطبية - الدكتور جوزيف نديم فريفر ، أظهرت جميعها أنها خالية من أي تلوث ببكتيريا الكوليرا".ودعت البلدية الأهالي الى "اتباع الارشادات التي وضعتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية عن كيفية انتقال العدوى وأساليب الوقاية والعلاج" .