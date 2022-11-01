أخبار لبنان
01 تشرين الثاني 2022 - 10:52
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اقفال مصلى وقف النقيب في صيدا بسبب الكوليرا

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اقفال مصلى وقف النقيب في صيدا بسبب الكوليرا
Lebanon News
اقام فريق من مكتب الترصد الوبائي في وزارة الصحة بفحص مياه مراحيض مصلى النقيب في حي مار نقولا في صيدا، حيث ثبتت تلوث احد مراحيضه بالكوليرا مما دفع بلدية صيدا الى اقفال المصلى امام المصلين.
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