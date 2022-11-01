اقفال مصلى وقف النقيب في صيدا بسبب الكوليرا

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LBCI News Lebanon

اقام فريق من مكتب الترصد الوبائي في وزارة الصحة بفحص مياه مراحيض مصلى النقيب في حي مار نقولا في صيدا، حيث ثبتت تلوث احد مراحيضه بالكوليرا مما دفع بلدية صيدا الى اقفال المصلى امام المصلين.