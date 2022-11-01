بو حبيب في القمة العربية في الجزائر: جرى تأييد حكومة تصريف الاعمال الى أن ينتخب رئيس للجمهورية

تفاصيل المداولات وتحديداً في الفقرة المتعلقة بملف النازحين في القمة العربية...

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LBCI News Lebanon

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أنه تم الضغط خلال القمة العربية في الجزائر للاستعجال في انتخاب رئيس للجهورية كما جرى تأييد حكومة تصريف الاعمال الى أن ينتخب رئيس للجمهورية.



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بدوره شدد وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي، على أنه يتم العمل بإطار كلي من أجل الازمة السورية والتوصل الى حل سياسي لمعالجة كل تبعات هذه الازمة بما فيها قضية اللاجئين التي لا يجب أن تكون فقط من مسؤولية الدول المستضيفة بل كل المجتمع الدولي.



وشدد على ضروة استمرار دعم الاجئين والدول المستضيفة لهم الى حين توفر الظروف التي تتيح عودتهم الآمنة الى بلادهم. وأشار الى انه قد تم طرح قضية اللاجئين في لبنان وطرحت أيضًا قضية الترسيم من منطلق الدعم.بدوره شدد وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي، على أنه يتم العمل بإطار كلي من أجل الازمة السورية والتوصل الى حل سياسي لمعالجة كل تبعات هذه الازمة بما فيها قضية اللاجئين التي لا يجب أن تكون فقط من مسؤولية الدول المستضيفة بل كل المجتمع الدولي.وشدد على ضروة استمرار دعم الاجئين والدول المستضيفة لهم الى حين توفر الظروف التي تتيح عودتهم الآمنة الى بلادهم.

وكان القادة العرب قد إجتمعوا في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية.