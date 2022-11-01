أخبار لبنان
01 تشرين الثاني 2022 - 14:35
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سلسلة اجتماعات للوفد اللبناني على هامش القمة العربية... ماذا في مضمونها؟

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Lebanon News
لبنان الممثل في هذه القمة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والخارجية عقد سلسلة اجتماعات على هامش القمة.
 
ماذا في مضمون الاجتماعات وما يتعلق بملف الشغور الرئاسي؟
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