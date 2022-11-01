أخبار لبنان 01 تشرين الثاني 2022 - 14:35 01/11/2022 14:35:00 سلسلة اجتماعات للوفد اللبناني على هامش القمة العربية... ماذا في مضمونها؟

ماذا في مضمون الاجتماعات وما يتعلق بملف الشغور الرئاسي في القمة العربية؟

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LBCI News Lebanon

لبنان الممثل في هذه القمة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والخارجية عقد سلسلة اجتماعات على هامش القمة. ماذا في مضمون الاجتماعات وما يتعلق بملف الشغور الرئاسي؟ الإعلان

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