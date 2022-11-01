الراعي يستقبل سفراء بلجيكا وكازاخستان والاوروغواي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير كازاخستان في لبنان راسول جومالي الذي شدد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين ليس على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحسب، وإنما أيضا على الصعيد المعنوي والروحي والثقافي نظرا للروابط القوية التي تجمع كازاخستان بالوطن العربي ولا سيما لبنان تاريخيا وحضاريا.وأكد جومالي أهمية الحوار بين الأديان، لافتا الى أن هذا ما تقوم به بلاده التي استضافت المؤتمر السابع للحوار مع زعماء الأديان. وقدم البيان الختامي الى الراعي، آملا ان يزور البطريرك الراعي كازاخستان التي تشبه لبنان من حيث تعاطيها مع الأديان.ثم التقى الراعي سفير بلجيكا في لبنان كون فرفاك في زيارة تعارف، أمل خلالها السفير البلجيكي ان يتجاوز لبنان محنته وازمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يجدد علاقته المتينة مع بلجيكا التي زارها صاحب الغبطة وكان له فيها محطات تاريخية ومواقف مميزة.كما التقى سفير الاورغواي في لبنان كارلوس جيتو الذي وصف الزيارة بالمميزة لما تم فيها من تطرق الى مواضيع متشابهة مع الاورغواي.وأشار جيتو الى أن لبنان من اجمل البلدان وهو فريد في محيطه لذلك يجب الحفاظ عليه ليستمر منارةً في هذا الشرق، مثنيا على مواقف البطريرك على الصعيدين الوطني والكنسي، معتبرا ان خطاب البطريرك الراعي الداعي الى الوحدة والإلفة يلقى آذانا صاغية عند محبي السلام.