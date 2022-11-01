البخاري زار دارة سكاف: ما يجمع المملكة وهذه العائلة السياسية علاقة مميزة

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سكاف

زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري اليوم، دارة الوزير الراحل الياس سكاف في زحلة، واستقبلته رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، وذلك في إطار جولته على مناطق البقاع ومدينة زحلة.وعبّر البخاري عن "عميق سعادته لهذه الزيارة التي تعكس تاريخاً يجمع المملكة العربية السعودية بمدينة زحلة و"الكتلة الشعبية" من خلال عائلة سكاف المتجذرة في تاريخ هذه المدينة".ولفت الى أن ما يجمع المملكة وهذه العائلة السياسية الاجتماعية هو علاقة خاصة ومميزة رساها الملوك والامراء مع مدينة الامراء وناسها الطيبين على مر السنوات وزمن الازدهار.وأعرب عن أمله في عودة هذا الزمن الى ربوع لبنان، متوقعا أن "تكون العودة قريبة إذا ما اقترنت بالاصلاحات والشفافية بعيدا عن الفساد ورموزه" . وأعطى البخاري مثالاً في استعادة الأموال من الحرب على الفساد في السعودية، وقال انها مكّنت سمو الامير ولي العهد محمد بن سلمان من استعادة 272 مليار دولار الى خزينة الدولة واصبحت اموالا عائدة للشعب السعودي ولانجاز مشاريع في خدمة تطوير البلاد" .من جهتها، ردت سكاف بالترحيب بزيارة السفير البخاري الى دارتها، معتبرة ان "الحرب على الفساد في المملكة قد لا يسري مفعولها على لبنان في ظل نظام نشأ وتغذى من مشاريع الفساد، والمعركة ضده اليوم هي من اشرس المعارك" .وإذ شكرت أمام السفير البخاري مساعدات المملكة للبنان، قالت: "إن الطائفية في بلادنا تبقى علّة العلل، والحرب ضدها تكاد تكون ايضاً في عداد الحروب الصعبة والتي تعيق قيام الدولة".