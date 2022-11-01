بلدية صيدا ومياه الجنوب طمأنتا أهالي صيدا القديمة: مياه الشرب خالية من الكوليرا

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طمأنت بلدية صيدا ومصلحة مياه صيدا والجنوب أهالي المدينة القديمة، في بيان، "أن الفحوص المخبرية التي أجريت على مصادر مياه الشرب في 11 نقطة فيها أظهرت مطابقتها لمواصفات ومعايير مياه الشفة وبالتالي خلوها من الكوليرا وأنها نظيفة وصالحة للإستعمال".وأشارت البلدية الى "أن خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات تابعت بإهتمام وبتوجيهات من رئيس البلدية محمد السعودي وبالاشراف والتنسيق مع الأخصائي في الامراض الجرثومية النائب الدكتور عبد الرحمن البزري التقرير الصادر عن فريق وزارة الصحة الذي اعلن وجود الكوليرا في عينة أخذت من حمام مصلى النقيب الكائن في حارة اليهود، حيث تمت زيارة المكان ميدانيا من لجنة مؤلفة من بلدية صيدا وخلية الكوارث والأزمات والدائرة الصحية في البلدية ومصلحة المياه في صيدا وطبابة القضاء. وقد تم إقفال المصلى إحترازيا بعد التنسيق مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وبلدية صيدا وآل النقيب القيمين على المصلى في إنتظار نتائج الفحوص المخبرية للعينات التي أخذت من قبل مصلحة مياه صيدا التي أظهرت مساء اليوم أن مياه الشرب، التي تصل إلى المصلى وإلى 11 نقطة في صيدا القديمة ومصادر المياه في المدينة أنها مطابقة لمواصفات ومعايير مياه الشفة وبالتالي انها نظيفة تماما و صالحة للإستعمال وخالية من الكوليرا".وأكدت البلدية في بيانها، أن سيتم أخذ عينات لمصادر مياه الشرب بشكل دوري، مشددة على أهمية نشر التوعية من مخاطر الكوليرا، وإعتماد أسس النظافة الشخصية والتدابير الوقائية. وأشارت إلى أنها "باشرت حملات توعية للمواطنين منذ اسابيع من خلال الندوات وورش العمل ومواقع التواصل الإجتماعي"، داعية الجميع إلى التعاون.كما وأكدت أن ماهر النقيب اوعز بتعقيم المصلى على ان يعاد فتحه غدا للمصلين، وأن لتاريخه لم تسجل أي إصابة بالكوليرا في مدينة صيدا".