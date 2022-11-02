أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 01:26
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وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 10 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 400، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 17.
 
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