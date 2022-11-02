وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 10 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 400، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 17.