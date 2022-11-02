نصار: لن يعاد فتح أية مؤسسة لا تراعي الشروط والمعايير بشكل موثوق ومؤكد

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أكد وزير السياحة المهندس وليد نصار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار شائعات عبر عدد من المواقع الإلكترونية، أنه "ليس ممن يتأثر بضغوط أو وساطات إن حصلت، ولم يتخذ يومًا قرارًا وتراجع عنه طالما يصب في مصلحة الأهل والمنطقة أيًا كانت هذه المنطقة، فكيف إذا كانت كسروان وساحلها السياحي المميز؟"وقال: "أتمنى من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي عدم السماح لمثل تلك الشائعات أن توثر على الواقع، وحين اتخذت قراري بإقفال المؤسسات الـ9 المخالفة، إتخذته للحفاظ على المنطقة وصورتها والوجهة السياحية الحقيقية لها، ولن تفتح أية مؤسسة لا تراعي هذا الأمر بشكل موثوق ومؤكد، وسأعقد إجتماعًا قريبًا مع السلطة المحلية والمعنيين في المنطقة لمتابعة الموضوع".