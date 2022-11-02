هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل: اجتهادات "الأخبار" مردودة لها ولا قيمة لها في الواقع

أعلنت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل في بيان أن صحيفة الأخبار نشرت اليوم، مقالاً بعنوان ""انتفاضة زرقاء" في وجه البخاري؟"، يزج باسم تيار المستقبل في ما حصل مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال زيارته لبلدة الفاعور.
ونفت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل ما تضمنه المقال جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه يضج بجملة افتراءات وأكاذيب بحق التيار وأنصاره، اذ يروي حقيقة "الأسباب الأمنية" التي حالت من دون إتمام السفير البخاري زيارته إلى بلدة الفاعور، ثم يفبرك في المقابل روايات لا أساس لها من الصحة لاتهام أنصار التيار بما لا علاقة لهم فيه، كما شددت على أن اجتهادات "الأخبار" لإسقاط سياسة العداء التي تنتهجها ضد المملكة العربية السعودية، على تيار المستقبل، مردودة لها، ولا قيمة لها في الواقع".
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