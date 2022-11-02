أخبار لبنان 02 تشرين الثاني 2022 - 03:35 02/11/2022 03:35:40 هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل: اجتهادات "الأخبار" مردودة لها ولا قيمة لها في الواقع

هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل: اجتهادات "الأخبار" مردودة لها ولا قيمة لها في الواقع

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل في بيان أن صحيفة الأخبار نشرت اليوم، مقالاً بعنوان ""انتفاضة زرقاء" في وجه البخاري؟"، يزج باسم تيار المستقبل في ما حصل مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال زيارته لبلدة الفاعور.



ونفت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل ما تضمنه المقال جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه يضج بجملة افتراءات وأكاذيب بحق التيار وأنصاره، اذ يروي حقيقة "الأسباب الأمنية" التي حالت من دون إتمام السفير البخاري زيارته إلى بلدة الفاعور، ثم يفبرك في المقابل روايات لا أساس لها من الصحة لاتهام أنصار التيار بما لا علاقة لهم فيه، كما شددت على أن اجتهادات "الأخبار" لإسقاط سياسة العداء التي تنتهجها ضد المملكة العربية السعودية، على تيار المستقبل، مردودة لها، ولا قيمة لها في الواقع". الإعلان هنا **للاطلاع على مقال صحيفة الأخبار ضاغط



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