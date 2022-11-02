أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 05:23
Back

بري اعتذر عن عدم السير بالدعوة إلى الحوار

بري يلغي دعوته الى الحوار بعد تحفظ القوات والتيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار التيار,القوات, الحوار,بري,بري يلغي دعوته الى الحوار بعد تحفظ القوات والتيار
episodes
بري اعتذر عن عدم السير بالدعوة إلى الحوار
Lebanon News
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".




الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً