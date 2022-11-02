أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 05:23
02/11/2022 05:23:41
بري اعتذر عن عدم السير بالدعوة إلى الحوار
بري يلغي دعوته الى الحوار بعد تحفظ القوات والتيار
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LBCI News Lebanon
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".
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