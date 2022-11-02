المفتي قبلان: المطلوب ورشة وطنية للإنقاذ الرئاسي عبر مجلس النواب

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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "البلد يحتاج معادلة يد بيد "مش راس براس"، والطبخة المحلية ضرورة ماسة لأن الطبخات الدولية على نار حامية، وحماية القرار الوطني مصلحة عظمى للبنان، وما جرى في إنتخابات الكنيست الصهيوني يؤكد صهيونية الخيارات الإنتخابية، ولبنان اليوم قلعة سيادية لا مثيل لها بالأوسط، واليمين الصهيوني يعاني من شلل الخيارات لأن قوة المقاومة حولت قوة تل أبيب عجزًا إستراتيجيًا".وقال: "للتاريخ أقول: المقاومة ضمانة قرار وإقتصاد وثروة وكيان ومصالح وطن، المقاومة ترسانة وقرار سياسي، وكلاهما رأسمال سيادة لبنان، والمطلوب ورشة وطنية للإنقاذ الرئاسي لكن عبر مجلس النواب اللبناني لأن طبخات الأمم تمر بالخراب والإنتقاص الشديد من السيادة الوطنية".