أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 06:29
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مودع إقتحم بنك الإعتماد اللبناني في الحازمية للحصول على 30 ألف دولار

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مودع إقتحم بنك الإعتماد اللبناني في الحازمية للحصول على 30 ألف دولار
Lebanon News
إقتحم أحد المودعين مصرف الإعتماد اللبناني في الحازمية، مطالبًا بالحصول على مبلغ مالي وقدره 30 ألف دولار أميركي.

ولا تزال المفاوضات جارية معه لتسوية الأمر.
 
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