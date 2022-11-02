أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 06:29
02/11/2022 06:29:12
مودع إقتحم بنك الإعتماد اللبناني في الحازمية للحصول على 30 ألف دولار
مودع إقتحم بنك الإعتماد اللبناني في الحازمية للحصول على 30 ألف دولار
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LBCI News Lebanon
إقتحم أحد المودعين مصرف الإعتماد اللبناني في الحازمية، مطالبًا بالحصول على مبلغ مالي وقدره 30 ألف دولار أميركي.
ولا تزال المفاوضات جارية معه لتسوية الأمر.
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