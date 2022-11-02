مكتب جعجع: رئيس القوات خضع لعملية جراحية بسيطة للمياه الزرقاء في العين وغادر المستشفى

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LBCI News Lebanon

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "بتاريخ البارحة، دخل جعجع إلى مستشفى "سيدة ماريتيم" حيث خضع لعملية جراحية بسيطة للمياه الزرقاء في العين، وغادر بعدها المستشفى.