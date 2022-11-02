أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 09:09
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لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر... ماذا في تفاصيل اللقاءات والكلمات؟

لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجزائر,لبنان,لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر...
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Lebanon News
في الجزائر، يلقي لبنان كلمته ممثلًا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بالتزامن مع بدء أعمال اليوم الثاني من القمة العربية.

وماذا في تفاصيل اللقاءات على هامش القمة؟
 
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