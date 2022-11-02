لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر... ماذا في تفاصيل اللقاءات والكلمات؟

في الجزائر، يلقي لبنان كلمته ممثلًا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بالتزامن مع بدء أعمال اليوم الثاني من القمة العربية.وماذا في تفاصيل اللقاءات على هامش القمة؟