أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 09:09
02/11/2022 09:09:00
لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر... ماذا في تفاصيل اللقاءات والكلمات؟
لبنان يلقى كلمته ممثلًا بميقاتي في الجزائر...
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LBCI News Lebanon
في الجزائر، يلقي لبنان كلمته ممثلًا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بالتزامن مع بدء أعمال اليوم الثاني من القمة العربية.
وماذا في تفاصيل اللقاءات على هامش القمة؟
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