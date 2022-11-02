معوض لـ"حوار المرحلة": نرفض خطة حسان دياب ونجيب ميقاتي لأنها تحمّل المودعين منفردين ثمن الانهيار وتؤدي الى اعادة تمويل المنظومة

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أكد النائب ميشال معوض أنه "انتقد في الماضي خطة الرئيس حسان دياب واليوم ينتقد خطة الرئيس نجيب ميقاتي لأنها تحمّل المودعين منفردين ثمن الانهيار وتؤدي الى اعادة تمويل المنظومة"، لافتاً الى ان "هناك أزمة مالية انفجرت نتيجة تراكم عدد من الخطايا السياسة ومن الخطايا المالية والنقدية ومن الخطايا الاقتصادية".ورأى معوض في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI أن "نتيجة هذا الموضوع نتج تراكم من الخسارات تحددت اليوم بقيمة 72 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أن هناك طريقتين لمقاربة هذا الموضوع:الأولى أن القول إن لبنان متعثّر ومفلس اي أنه على المصارف أن تدفع كل رأسمالها بغض النظر اذا كانت مظلومة أم لا وبالتالي يبقى 57 مليار دولار سيضطر المودعون على تحمّلها وهذا الامر أرفضه لكن يتّهموني دائما أنني أريد حماية رأسمال المصارف.والطريقة الثانية أنني ضد المقاربة التي تقول إنه يجب توزيع الخسائر واستعادة الثقة والنمو بالبلد ولهذا السبب نطالب الحكومة بخطة متكاملة لمناقشتها لأن برأي لا يمكننا فصل السياسة عن اصلاح القطاع العام عن الاقتصاد المالي لأن فصلهم سيؤدي الى تحميل المودعين الـ57 مليار دولار لاعادة تمويل المنظومة.وشدد معوض أنه "لا يمكن لمس أموال المودعين قبل أخذ كل رأس مال المصارف"، موضحاً أن الخطة الحالية للحكومة مع صندوق النقد نتيجتها اعادة تمويل المنظومة نفسها بينما نحن بحاجة لخطة متكاملة سياسية اقتصادية نقدية.