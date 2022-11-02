ميقاتي طلب من السيسي ادوية ولقاحات لمعالجة كوليرا

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LBCI News Lebanon

عقد رئيس حكومة تصرسف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر انعقاد القمة العربية في الجزائر.



وفي خلال الاجتماع، اعرب الرئيس المصري عن اهتمامه بما يحصل في لبنان وبأن يتم انتخاب رئيس جديد من دون ابطاء ليكون انتخابه مؤشرا لاعادة استنهاض لبنان.



وقد تمنى الرئيس ميقاتي من الرئيس المصري تزويد لبنان بما يحتاج اليه من ادوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، فأكد الرئيس السيسي انه اعطى توجيهاته الفورية لتلبية هذا الطلب، فشكره الرئيس ميقاتي على اهتمامه ودعمه المستمر للبنان في كل المجالات.