لقاء جمع فياض بنظيره الجزائري: بحثٌ في فرص التعاون في مجالات عدة ابرزها إنتاج الكهرباء

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استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بمقر الوزارة، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، بحضور سفير لبنان بالجزائر وسفير الجزائر بلبنان.واستعرض الجانبان، حالة علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما البحث واستغلال المحروقات، إنتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية.وتطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وكذلك تكوين الإطارات اللبنانية بالجزائر وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.