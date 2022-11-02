وزير الاشغال ينشر صورة وفيديو: ليس لدينا القدرة على أن نقوم بدورنا ودور غيرنا كل مرة

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نشر وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية صورة حديثة من منطقة الحايك سن الفيل تظهر النفايات في الطقس الماطر، قائلا: "للمرة المليون ونكررها على شركات رفع النفايات والبلديات ان تقوم بواجباتها. ليس لدينا القدرة على أن نقوم بدورنا ودور غيرنا كل مرة.... النفايات خلال العاصفة بتنزل في مجاري مياه الأمطار وتؤدي إلى تسكيرها".اضافة الى ذلك، نشر فيديو من اتوتستراد ضبية، وتحديدا الطريق إلى ساحة عوكر. وقال: "بس بدي حدا يقلي شو الحل مع شركة رفع النفايات والبلديات في المنطقة. نعيد ونكرر اذا دخلت أكياس النفايات داخل مجاري مياه الأمطار سوف تؤدي إلى مشكلة".