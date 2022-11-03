وزارة الصحة: 6 إصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة

تقرير الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية الصادر اليوم الخميس 3/11/2022

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 6 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 406، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 18.