أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 03:09
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وزارة الصحة: 6 إصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة

تقرير الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية الصادر اليوم الخميس 3/11/2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابات,الكوليرا,تقرير الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية الصادر اليوم الخميس 3/11/2022
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وزارة الصحة: 6 إصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 6 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 406، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 18.
 
 
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