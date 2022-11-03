مشروع وطن الانسان: لا مبرر لعدم قيام المجلس النيابي والقوى السيّاسية بواجباتهم الوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية

مشروع وطن الانسان: بغياب الاستقرار والثقة لا جدوى لاتفاق الترسيم البحري أو أي ترسيم مقبل

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LBCI News Lebanon

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام. ورأى المجتمعون "بعد التداول بالأوضاع الدقيقة والمرحلة المفصليّة التي تمر بها البلاد"، أنه "لا يجد "مشروع وطن الانسان" أيّ مبرر لعدم قيام المجلس النيابي والقوى السيّاسية بواجباتهم الوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية".

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وقال المجتمعون في بيان: "إن فراغاً في هذا الموقع الوطني يحدث خللاً وتعطيلاً للمؤسسات كافة واحداث فوضى دستورية قد تتحول الى فوضى قاتلة لما تبقى من لبنان الذي نعرفه".



ودعوا الفرقاء وخصوصا ممثلي الشعب الى السعي لتطبيق اتفاق الطائف نصّاً وروحاً وليس شكلاً واستنسابياً، سيّما انه اتفاق بين اللبنانيين ويحظى بالتزام عربي ودولي بما فيه الامم المتحدة ومجلس الامن.



وحذر "مشروع الانسان" من "اللجوء الى الشحن الطائفي اذ انه ينطوي على مخاطر كبيرة، قد تجرنا الى زمن رديء غير محسوب النتائج وعلى اللبنانيين الالتفاف والوحدة حول تغليب مصلحة إقامة دولة المؤسسات بدل السير وراء الغرائز الخائفة والمُخوّفة، وأصحاب المشاريع المشبوهة التي ثَبُت ضررها الكارثي على لبنان والانسان اللبناني".



وأشار الى أن الرهان على إعادة الاستقرار والثقة بلبنان، هما الأساس لوضع الاقتصاد في المسار الصحيح والبدء بتخفيف أوجاع الناس ومعاناتهم، بدل الاستمرار في سياسة استجداء المساعدات الخارجية.



واعتبر أنه "بغياب الاستقرار والثقة، لا جدوى لاتفاق الترسيم البحري أو أي ترسيم مقبل".