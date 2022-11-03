"رامكو" لوزير الاشغال: شركتنا تقوم بكامل واجباتها بحسب العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعماروبأعمال اخرى خارج نطاق العقد

الإعلان

أعلنت شركة "رامكو" تعليقا على ما نشره وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، على صفحته عبر تويتر، مقطع فيديو في منطقة الضبية يظهر فيه موقعين قريبين من الاوتوستراد وموقع آخر في سن الفيل يظهر فيه تراكم للنفايات، ويسأل "شو الحل"؟وأعلنت الشركة، في بيانها، "كنا نتمنى على وزير الاشغال ان يوجه سؤاله الينا أو الى مجلس الانماء والاعمار أو الى وزارة البيئة، المعنيين مباشرة بالملف لكان حصل على الجواب والحل فورا، ذلك لو أراد الحصول على الحل".واستغربت "رامكو" الحملة الموجهة من حميه على الشركة التي تناضل من اجل الاستمرار في القيام بواجباتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، كما استغربت ايضا ان الوزارة التي تقود حملة مكثفة على النفايات لا تعلم ما يعلمه الجميع بأن عمليات رفع النفايات توقفت من بعد الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة صباحا منذ تاريخ 4 آب 2020. كما وان تراكم النفايات في الاودية وعلى ضفاف الانهر والتعدي على السواقي والانهر لم يحصل اليوم، وليست مسؤولية شركات رفع النفايات.كما تساءلت لماذا التركيز على ملف النفايات من وزارة الاشغال والتغاضي عن الملفات الرئيسية التي تتسبب بفيضان المياه، وهل الهدف من ذلك جعل الحقيقة والمسؤوليات كما كل الملفات مبهمة".وكررت في البيان أن الشركة تقوم بكامل واجباتها بحسب العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار الذي يشرف على اعمالها، وأعلنت أنها تقوم بأعمال اخرى خارج نطاق العقد من تنظيف ريغارات المياه المتواجدة من بيروت الى نفق نهر الكلب وبالاتجاهين والتي هي من مسؤولية وزارة الاشغال والنقل والتي لم تقم بها، وقالت: "نحن كنا ولا نزال مستعدين لمؤازرة الجهات المعنية والبلديات كافة ضمن نطاق عملنا كمساهمة منا في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الاوضاع الراهنة".