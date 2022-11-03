وزارة السياحة: الموافقة على تخصيص جزء من عقار الدولة في منطقة القبيات لمصلحة الوزارة لإقامة مشروع سياحي

أعلنت وزارة السياحة في بيان عن حصولها على الموافقة بتخصيص جزء من عقار الدولة في منطقة القبيات لمصلحة الوزارة، من أجل إقامة مشروع سياحي ديني يعيد وضع منطقة القبيات وبالتالي شمال لبنان على الخريطة السياحية المحلية والدولية.