أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 07:07
03/11/2022 07:07:04
وزارة السياحة: الموافقة على تخصيص جزء من عقار الدولة في منطقة القبيات لمصلحة الوزارة لإقامة مشروع سياحي
وزارة السياحة: الموافقة على تخصيص جزء من عقار الدولة في منطقة القبيات لمصلحة الوزارة لإقامة مشروع سياحي
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة السياحة في بيان عن حصولها على الموافقة بتخصيص جزء من عقار الدولة في منطقة القبيات لمصلحة الوزارة، من أجل إقامة مشروع سياحي ديني يعيد وضع منطقة القبيات وبالتالي شمال لبنان على الخريطة السياحية المحلية والدولية.
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