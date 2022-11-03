باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: عدم وجود ارادة بتشكيل حكومة ضربة كبيرة للدستور

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أكد النائب جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق".وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، اعتبر باسيل ان "عدم وجود ارادة بتشكيل حكومة ضربة كبيرة للدستور ادت لفراغ رئاسي فوقه فراغ حكومي وحصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع الا اذا حدث امر طارئ بموافقة كل المكونات، فاذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهما واذا اجتمعت الحكومة نكون كرسنا خرق الدستور".كما أكد ان "كل كلام قيل في الجلسة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال لا قيمة او مصداقية له طالما يستغيب فخامة الرئيس وانا قرأت داخل الجلسة تصريحه للـLBCI الذي يعلن فيه انه لا ير مصلحة بتأليف حكومة في ما تبقى من ولاية الرئيس عون".ولفت باسيل الى ان "الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم ناتجة عن عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف بالتأليف، وعدم اعتذاره، وعدم القدرة عن سحب التكليف منه، وهذا ما تسبب بالفراغ المتعمد... هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس".