أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 07:30
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عدوان: سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل وسنصوّت للنائب ميشال معوض

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Lebanon News
أكد النائب جورج عدوان أن "الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كل النقاشات التي تحصل"، معتبراً أنه "في الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة".

ولفت عدوان في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أننا "طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة اليوم إعادة الدعوات لانتخاب رئيس جمهورية"، مؤكداً أن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تنتقل الى سلطة نافذة في البلد"، مضيفاً "صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل لحكومة مجتمعة وبالتالي لا يمكن ان تنتقل لحكومة تصريف اعمال".
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ورداً على سؤال ترشيح رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، شدد عدوان على "أننا سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الخميس المقبل، وسنصوّت للنائب ميشال معوض".

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