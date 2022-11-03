عدوان: سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل وسنصوّت للنائب ميشال معوض

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أكد النائب جورج عدوان أن "الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كل النقاشات التي تحصل"، معتبراً أنه "في الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة".ولفت عدوان في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أننا "طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة اليوم إعادة الدعوات لانتخاب رئيس جمهورية"، مؤكداً أن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تنتقل الى سلطة نافذة في البلد"، مضيفاً "صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل لحكومة مجتمعة وبالتالي لا يمكن ان تنتقل لحكومة تصريف اعمال".ورداً على سؤال ترشيح رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، شدد عدوان على "أننا سنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الخميس المقبل، وسنصوّت للنائب ميشال معوض".