أخبار لبنان 03 تشرين الثاني 2022 - 07:54 03/11/2022 07:54:07 أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور

أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور

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LBCI News Lebanon

رأى النائب وائل أبو فاعور أن "الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد".



وقال في حديث للـLBCI: "الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور". الإعلان

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