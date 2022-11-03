أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 07:54
03/11/2022 07:54:07
أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
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LBCI News Lebanon
رأى النائب وائل أبو فاعور أن "الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد".
وقال في حديث للـLBCI: "الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور".
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