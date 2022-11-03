أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 07:54
Back

أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور

أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشغور,أبو فاعور,أبو فاعور للـLBCI: الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
رأى النائب وائل أبو فاعور أن "الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد".

وقال في حديث للـLBCI: "الواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً