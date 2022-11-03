أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 09:03
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جلسة جديدة في المجلس الدستوري لمناقشة عدد من الطعون

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Lebanon News
عقدت في المجلس الدستوري جلسة جديدة لمناقشة عدد من الطعون المقدمة اليه.
 
وعلمت الـLBCI أن المجلس الدستوري سيرد ٣ طعون من الطعون الـ ١٠ المتبقية والمتعلقة بالانتخابات النيابية اليوم.
 
 
 
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