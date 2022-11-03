أخبار لبنان 03 تشرين الثاني 2022 - 09:03 03/11/2022 09:03:00 جلسة جديدة في المجلس الدستوري لمناقشة عدد من الطعون

جلسة جديدة في المجلس الدستوري لمناقشة عدد من الطعون

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LBCI News Lebanon

عقدت في المجلس الدستوري جلسة جديدة لمناقشة عدد من الطعون المقدمة اليه.

وعلمت الـLBCI أن المجلس الدستوري سيرد ٣ طعون من الطعون الـ ١٠ المتبقية والمتعلقة بالانتخابات النيابية اليوم. الإعلان

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