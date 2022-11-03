أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 08:07
03/11/2022 08:07:07
بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية... ماذا على جدول الاعمال؟
ماذا على جدول الاعمال؟
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LBCI News Lebanon
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 عند تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر، وذلك لدرس مشاريع وقتراحات قوانين.
للاطلاع على المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الاعمال
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