أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 08:07
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بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية... ماذا على جدول الاعمال؟

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بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية... ماذا على جدول الاعمال؟
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 عند تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر، وذلك لدرس مشاريع وقتراحات قوانين.

للاطلاع على المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الاعمال إضغط هنا
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