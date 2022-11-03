أبي نصر: وجهت رسالة إلى بري لوضع محاضر اجتماعات الطائف والمداولات والمقررات في متناول النواب

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اعلن النائب السابق والرئيس السابق للرابطة المارونية نعمة الله أبي نصر ان "سفير المملكة العربية السيد وليد بخاري وجّه دعوة إلى مؤتمر يُعقد في الأونيسكو يوم السبت المقبل لمناسبة الذكرى الـ٣٣ لإبرام وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف بالمملكة.وقال: "لما كان هذا الاتفاق في بعض وجوهِهِ مَوضعَ أخذٍ وردّ، وسجال بين العديد من الأفرقاء المتوجّسين منه وآخرين من المتحمّسين له، واعتبار البعض له غير صالح لإدارة البلاد ويحتاج إلى تدخّل خارجي ، فيما يعتبر آخرون أنَّ تطبيقهُ السيّء أطاحَ روحيتَهُ. ولئلا يبقى الطائف حمّال أَوجُه، وذريعة للمدافعين عنهُ ولِرافضيه، يتخذونه مِنصّة للمكاسرة وزيادة الشروخ.وأضاف: "إرتأيتُ أن أوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرسالة التالية، التي توضح موقف الرئيس حسين الحسيني من الطائف، ومحاضر اجتماعاته ومداولاته ومقرّراته، وقد ناشدتُ من خلالها الرئيس برّي نشر هذه المحاضر، لأنها مُلك مجلس النواب، ولا سرّية على نواب الأمّة".لقراءة الرسالة كاملة اضغط