أخبار لبنان
03 تشرين الثاني 2022 - 08:52
03/11/2022 08:52:54
"المالية" أنهت إجراءات صرف المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين واحالتها إلى مصرف لبنان
"المالية" أنهت إجراءات صرف المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة المالية أنها أنهت كل الإجراءات المرتبطة بصرف المساعدة الإجتماعية، للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وقد أحالتها إلى مصرف لبنان، على أن يحيلها المصرف بدوره الى المصارف الخاصة لتُسلّم الى مستحقيها.
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