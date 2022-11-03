"المالية" أنهت إجراءات صرف المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين واحالتها إلى مصرف لبنان

"المالية" أنهت إجراءات صرف المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة المالية أنها أنهت كل الإجراءات المرتبطة بصرف المساعدة الإجتماعية، للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وقد أحالتها إلى مصرف لبنان، على أن يحيلها المصرف بدوره الى المصارف الخاصة لتُسلّم الى مستحقيها.